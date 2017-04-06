Появились новые льготные тарифы для дальневосточников

Иркутск – Владивосток и Петропавловск-Камчатский – Владивосток

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Два новых маршрута стали доступны жителям Дальнего Востока, по которым можно летать с применением субсидированного авиатарифа. Это Иркутск – Владивосток и Петропавловск-Камчатский – Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Всего в 2017 году в перечне субсидируемых маршрутов 67 направлений. На их обеспечение из федерального бюджета выделено 2,95 миллиарда рублей.

С 1 апреля по 31 октября воспользоваться льготными тарифами могут граждане младше 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, а также инвалиды детства II-IIIгрупп.

Напомним, в 2016 году полеты с применением субсидированного авиатарифа выполнялись по 53 маршрутам; этой возможностью воспользовались более 486 тысяч человек.