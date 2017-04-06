Аляска хотела бы быть в составе России?

Перспективы отношений РФ и США

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Недавно Аляска поразила заявлением о том, что штату было бы лучше в составе России. В правительстве штата объяснили, что Москва лучше бы защищала территорию и разрабатывала природные ресурсы. Советник по арктической политике правительства штата Аляска Крейг Флинер заявил, что регион мог бы быть более развитым, если бы находился под управлением России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Власти Аляски заявили, что "лучше бы нами управляла Россия". По словам советника по арктической политике правительства штата Аляска Крейга Флинера, в этом случае регион мог бы быть более развитым. Он считает, что Москва, возможно, сосредоточилась бы на развитии полуострова, в том числе с точки зрения обеспечения национальной безопасности, если бы не продала Аляску в конце XIX века.

По мнению Крейга Флинера, можно посмотреть на этот вопрос с двух точек зрения: например, с точки зрения национальной безопасности. Россия видела бы в Аляске стратегической регион в основном из-за географического положения и близости к Канаде и США…

"Это привело бы к развитию добычи нефти, газа и минеральных ресурсов", - заявил он. Однако Флинер также подчеркнул, что Аляска не вернется в состав России.

Американский посол Джон Теффт на вопрос журналиста, когда США вернут Аляску России, сначала увернулся от ответа, сказав, что "мы очень счастливы, что Сибирь и Аляска работают вместе". По его словам, "мы видим много проблем, над которыми надо работать". Но затем вопрос был конкретизирован: считает ли Теффт сумму в семь миллионов долларов, за которую Аляска была продана США в 1867 году, достаточной. "Я не хочу считать эти деньги, - ответил посол. - Вы сами назначили такую цену, это ваше решение".

Считается, что договор о продаже Аляски был подписан 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Территория площадью 1 миллион 519 тысяч квадратных километров была продана за 7,2 миллиона долларов золотом, то есть по 4,74 доллара за квадратный километр. Но в последнее время появилась информация о том, что Аляска никогда не была продана, а ее просто сдали в аренду на 90 лет.

Напомним, что на арктическом полуострове сосредоточены четверть всех подземных и морских запасов США, почти пять миллиардов баррелей нефти, запасы леса, газа, меди. Некоторые американцы не прочь продать Аляску России за один триллион долларов, чтобы сократить дефицит бюджета.

Сенсационное заявление и сложившуюся ситуацию для читателей "Правды.Ру" прокомментировал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский:

- Согласны ли вы с мнением, что Москва защищала бы Аляску и разрабатывала бы природные ресурсы, регион был бы более развитым, если бы находился под управлением России? Какие проблемы накопились на Аляске? Власти США не уделяют ей должного внимания?

- Это сказал советник, он может говорить что угодно. Главное - другое. Сейчас, в эпоху глобального мира, можно всегда найти вариант, когда тот же штат Аляска выиграет от сотрудничества России и США. Я смотрел за ходом арктического форума, который проходил в Архангельске. Мне понравилось выступление американского посла Джона Теффта, который говорил, что Россия и Америка могут сотрудничать - более того, уже сотрудничают в конкретных областях.

Сейчас нужно, наверное, нацеливаться на это. Перед приближающимся визитом Тиллерсона в Москву вопрос об Арктике, скорее всего, будет поднят. Ведь надо всегда искать позитив. Когда мы хотим улучшить отношения, надо смотреть, где наши интересы совпадают, и там сотрудничать.

Сейчас Трамп пришел к власти, а одним из главных его моментов было как раз сближение с Россией и решение общих проблем. Он тогда особо не говорил про Арктику, а основное внимание уделял борьбе с терроризмом. Но надо же с чего-то начинать. Можно начинать с борьбы с терроризмом. А по поводу Арктики сейчас какой-то позитив уже прозвучал от американского посла.

- Так все-таки кому было бы лучше, если бы Аляска была российской?

- Я думаю, что переписывать историю - неблагодарная задача и как было бы лучше, узнать совершенно невозможно. Надо, наверное, проводить опросы, исследования, но все равно это будет чисто гипотетически. С кем было бы Аляске лучше - это чисто интеллектуальные упражнения. Скорее всего, советник это сказал для пиара. И он уже сработал. Если у России и Америки будут нормальные отношения, то не так важно, под чьей юрисдикцией находится Аляска.

- Флинер заявил, что русские бы развивали Аляску с точки зрения обеспечения национальной безопасности. И это в свою очередь привело бы к развитию добычи нефти, газа и минеральных ресурсов. Там действительно есть нереализованные возможности в этой области?

- Разумеется, Аляска - это огромная территория. Вы посмотрите на карту: это один из самых больших штатов. Не только на Аляске, а вообще в районе Арктики - огромные ресурсы. Ясно, что каждой стране отдельно это не под силу. Кстати, нынешний госсекретарь Тиллерсон был председателем совета директоров компании Exxon Mobil.

Они работали совместно с "Роснефтью" над огромным проектом на 27 миллиардов долларов. Все шло большими шагами, а потом - санкции. И Тиллерсон был одним из тех, кто был против этих санкций. Сейчас он находится на должности госсекретаря. Конечно, он не может говорить свободно, как говорил раньше. Но он понимает, что санкции были большой ошибкой.

Тиллерсон учел ту атмосферу, которая сейчас царит в Вашингтоне: политики, если что-то скажут в пользу сближения России и США, немедленно объявляются агентами Путина, а в лучшем случае - болезными идиотами. Но никто не хочет рисковать - особенно на такой должности. Ему надо быть очень осторожным. Но я верю, что в глубине души Тиллерсон будет искать какие-то пути.

Он приезжает 12 апреля в Москву. Наверняка привезет с собой программу, озвучит идеи по компромиссу. У российской стороны, я уверен, тоже есть свои идеи. Надо идти такими, может быть, небольшими шагами, учитывая колоссальное сопротивление этих антироссийских сил в Вашингтоне. Медленно, но уверенно двигаться вперед. Кстати, не только в Арктике, но и в Антарктике интересы России и США совпадают.

- Какие еще есть острые нерешенные проблемы во взаимоотношениях наших стран? В чем причина? И есть ли пути для сближения и сотрудничества?

- Есть еще проблема не менее важная. Это проблема нераспространения ядерного оружия. Америка и Россия контролируют около 95% всего ядерного арсенала. Ясно, что обе страны должны сотрудничать для того, чтобы избежать худшего сценария, когда ядерные материалы могут попасть в руки террористов. По мнению некоторых экспертов, сейчас это вполне возможно.

Есть огромное количество проблем, и мы, как общественная организация, как раз собираемся в Вашингтоне призвать к возобновлению проекта, когда периодически собирались эксперты. Была группа совместная на государственном уровне, где эксперты России и США собирались регулярно, чтобы как раз выдвигать новые идеи сотрудничества в различных областях.

Сельское хозяйство, наука, борьба с терроризмом и наркотрафиком, в том числе и Арктика, и многие другие - всего 21 направление. Потом Обама это все заморозил из-за кризиса на Украине. Теперь призывы, по крайней мере на данном этапе, со стороны общественных организаций появились. Мне было приятно услышать, что Сергей Лавров недавно говорил о том же самом - о том, что нужно возобновить работу этой президентской комиссии. Вот на это нужно делать упор.

Есть еще один проект по Аляске, который мы тоже лоббируем. Это строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской, подобно тоннелю под Ламаншем между Францией и Англией. И если раньше, когда мы лет десять-пятнадцать назад начинали этот разговор, все говорили, что это какая-то безумная идея, - сейчас у этого все больше и больше сторонников. Уже есть инженерные расчеты. Понятно, что до реального тоннеля дело дойдет, наверное, только через долгие годы. Но такие масштабные проекты нужно обсуждать, нужно к ним стремиться.

Кстати, на военном поприще, несмотря на громкие заявления нового главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Россия - враг, идут периодически встречи на высоком уровне начальников генштабов Америки и России.

То есть какие-то маленькие шаги имеют место, их надо потихоньку наращивать. Это нелегко в этой атмосфере ненависти к России, которая царит в Вашингтоне, но другого пути нет. А если ситуация с нагнетанием и истерикой будет продолжаться, то дело может дойти до худшего сценария.