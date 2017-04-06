Утвержден список кандидатов в Общественную палату

Еще 10 человек выберут с помощью рейтингового голосования

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Губернатор Приморья утвердил 10 кандидатов на вступление во второй состав Общественной палаты края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию. Институт гражданского общества, таким образом, сформирован на 70%.

Глава региона утвердил кандидатуры Владимира Богомолова, Алексея Буякова, Оксаны Володиной, Дениса Григорьева, Сергея Мильвита, Ольги Протасовой, Жанны Савенко, Константина Сиденко, Вероники Сипачевой и Бориса Ступницкого. Еще 10 человек выберут уже утвержденные кандидаты с помощью рейтингового голосования.

Напомним, что общественная палата края состоит из 30 человек: 10 из них избираются Законодательным Собранием, 10 – Губернатором и еще 10 определяются в ходе рейтингового голосования, сообщили в департаменте внутренней политики.

Ранее на заседании Законодательного Собрания во второй состав Общественной палаты края были избраны Виталий Веркеенко, Александр Кирилюк, Павел Курманов, Юлия Пак, Валерий Рябов, Алексей Сузанский, Любовь Терендина, Андрей Черных, Евгений Шестопалов и Валерий Яшин.