О запрете разводить костры жителям напомнят прямо в лесу

В предстоящее воскресенье будут работать три патрульные группы

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 9 апреля, студенческий корпус спасателей ДВФУ совместно со специалистами управления по делам ГО и ЧС администрации Владивостока проведут необычную акцию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В течение дня волонтеры будут патрулировать лесную зону и проводить разъяснительную работу с населением. Данная мера связана с тем, что с 15 марта на территории Приморского края действует особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на разведение костров и другие меры.

«Добровольцы-спасатели будут напоминать отдыхающим, что введен противопожарный режим, и что костры могут привести к пожарам, - объяснил в ходе рабочего совещания начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Владивостока Константин Межонов. - Цели наказывать нарушителей у нас нет, только разъяснительная работа. Заодно ребята попросят отдыхающих соблюдать чистоту и убрать за собой мусор. Волонтеры будут одеты в соответствующую форму, снабжены нормативными документами, на которые они смогут сослаться. Также студенты-спасатели будут держать связь с полицией и государственным пожарным надзором МЧС России по Приморскому краю».

В предстоящее воскресенье будут работать три патрульные группы - по одному в Советском, Фрунзенском и Ленинском районах. В будущем их количество будет расти.

«Административно-территориальные управления составят волонтерам маршрутные листы, - пояснила Ирина Пан, заместитель начальника АТУ Фрунзенского района, - как правило, мы хорошо знаем, где любят отдыхать жители конкретно нашего, Фрунзенского района. Это в основном остров Русский. Думаю, что и коллеги из других районов четко понимают, куда нужно направить такие патрули».

Каждый патруль также будет сопровождать специалист АТУ. В будущем специалисты проработают вопрос, чтобы к студентам-спасателям присоединились представители лесничества и госпожнадзора.