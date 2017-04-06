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На что обычно жалуются приморцы в Роскомнадзор

Статистика за I квартал 2017 года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В I квартале жители Приморского края написали обращения в Роскомнадзор 192 раза - правда, в 64 случаях не по адресу (эти заявления переслали по подведомственности), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные ведомства. Шесть заявлений были отозваны гражданами. 160 обращений уже рассмотрено, а 32 - находятся на рассмотрении.

В области Интернета приморцы написали 19 заявлений, в том числе 10 по нарушениям положений 436-ФЗ (порнография, наркотики, суицид, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений); 2 требования о разблокировке сайтов.

В сфере связи ведомство рассмотрело 71 заявление, в том числе 31 вопрос по работе почты, 9 жалоб на работу сотовых операторов, а также:

2 жалобы на непричастность к договору, по которому выставляется счет на оплату услуг;

2 жалобы на оказание дополнительных платных услуг без согласия абонента;

1 жалоба на завышение суммы счета;

1 жалоба на предоставление платных услуг без указания их стоимости;

1 жалоба на плохое качество связи (несоответствие скорости интернета заявленной, "заикание" при телефонном разговоре).

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