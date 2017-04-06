Ученые узнали, в каком возрасте человек перестает помнить свое детство

У людей существует детская амнезия

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты в ходе исследования выяснили, в какой возрасте люди забывают моменты из своего детства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Как оказалось, каждый человек хоть раз в жизни задумывается о том, почему он забывает свое детство. Специалистам удалось ответить на этот вопрос. Как оказалось всему виной детская амнезия, которая возникает около 7 лет. Именно тогда человек забывает все события из своего раннего детства.

По словам ученых, процесс забывания необходим для нормального функционирования памяти у взрослых людей, ведь часть мозга, которая отвечает за память, имеет определенный "объем", который рано или поздно может закончиться. И для того, чтобы мозг хранил более нужную информацию, ненужная стирается, освобождая место для важной информации. Но люди полагают, что не все данные о раннем детстве уходят в топку. Некоторые еще возможно воспроизвести в возрасте 5-6 лет.

Мозг человека устроен так, что все процессы сосуществуют и взаимно дополняют друг друга, возможно потому там и происходит процесс забывания детских воспоминаний.