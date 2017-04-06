Серьезный пожар произошел на территории воинской части в Уссурийске 16:40, 06 апреля Серьезный пожар произошел на территории воинской части в Уссурийске (Фото и Видео)
Завтра во Владивостоке будет солнечно и без осадков 16:04, 06 апреля Завтра во Владивостоке будет солнечно и без осадков
Школьник на уроке физкультуры умер от удушья 15:05, 06 апреля Школьник на уроке физкультуры умер от удушья
Новостная лента
Апрель, 06 четверг
21:44
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
21:44
​Политические споры в Приморье набирают обороты
21:26
Ученые узнали, в каком возрасте человек перестает помнить свое детство
20:21
Служба безопасности ДВФУ эвакуировала людей из главного корпуса Фото
20:03
Стала известна причина откровенности после секса
19:13
В России на 19,8 млн человек стало беднее
18:32
Как распространялся птичий грипп по России
18:02
Для индийского алмазного инвестора в Приморье подбирают работников
17:43
Аляска хотела бы быть в составе России?
17:32
Стала известна главная причина появления прыщей
17:24
На что обычно жалуются приморцы в Роскомнадзор
17:12
Утвержден список кандидатов в Общественную палату
17:07
Появились новые льготные тарифы для дальневосточников
17:02
В центре Москвы пенсионерка отдала охраннику автомат Калашникова и скрылась
16:52
О запрете разводить костры жителям напомнят прямо в лесу
16:40
Серьезный пожар произошел на территории воинской части в Уссурийске Фото и Видео
16:28
В Приморье открывается сезон большого дрифта
16:14
Рейтинг Дмитрия Медведева упал на 10% за месяц
16:04
Завтра во Владивостоке будет солнечно и без осадков
15:55
Полиция Приморья раскрыла преступление 20-летней давности
15:38
Половина россиян уверена в положительной роли Октябрьской революции 1917 года
15:27
Посол КНР в РФ представил генерального консула своей страны во Владивостоке
15:15
Продовольственные ярмарки возобновляют свою работу во Владивостоке
15:05
Школьник на уроке физкультуры умер от удушья
15:03
Стеклянная бухта Владивостока исчезнет в скором времени, - ученые ДВФУ
14:48
Жительница Уссурийска украла ювелирные украшения у матери своего парня
14:36
Во Владивостоке бесплатно раздают дачные семена Видео
14:32
В апреле курс валют не порадует россиян
14:22
Остров Большой Уссурийский РФ и КНР освоят вместе
14:12
Российские ученые создали вечные пломбы
14:01
В Приморье задержан сбежавший осужденный
13:58
Во Владивостоке выбрали лучшее отделение МФЦ по итогам марта
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4110 (49) от 06 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Философ, IT-специалист или звезда рок-группы
Иностранные студенты и спортсмены учат русский язык в галерее и океанариуме
Соцсети: 14+ и только по паспорту
Напиши эссе и покори Башмета
Вперед идут приморские танкисты
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Ученые узнали, в каком возрасте человек перестает помнить свое детство

У людей существует детская амнезия
Фото: likar.info Фото: likar.info
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты в ходе исследования выяснили, в какой возрасте люди забывают моменты из своего детства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Как оказалось, каждый человек хоть раз в жизни задумывается о том, почему он забывает свое детство. Специалистам удалось ответить на этот вопрос. Как оказалось всему виной детская амнезия, которая возникает около 7 лет. Именно тогда человек забывает все события из своего раннего детства.

По словам ученых, процесс забывания необходим для нормального функционирования памяти у взрослых людей, ведь часть мозга, которая отвечает за память, имеет определенный "объем", который рано или поздно может закончиться. И для того, чтобы мозг хранил более нужную информацию, ненужная стирается, освобождая место для важной информации. Но люди полагают, что не все данные о раннем детстве уходят в топку. Некоторые еще возможно воспроизвести в возрасте 5-6 лет.

Мозг человека устроен так, что все процессы сосуществуют и взаимно дополняют друг друга, возможно потому там и происходит процесс забывания детских воспоминаний.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стала известна причина откровенности после секса
20:03, 06 апреля 2017 Стала известна причина откровенности после секса

Этот же эффект дает просмотр эротики

Как распространялся птичий грипп по России
18:32, 06 апреля 2017 Как распространялся птичий грипп по России

До ноября 2016 года болезни в стране не было

Стала известна главная причина появления прыщей
17:32, 06 апреля 2017 Стала известна главная причина появления прыщей

С проблемой сталкивается 80-85% молодых людей

Российские ученые создали вечные пломбы
14:12, 06 апреля 2017 Российские ученые создали вечные пломбы

В основе наночастиц - оксиды металлов, обладающие антибактериальными свойствами

Урок здоровья для старшеклассниц пройдет в роддоме Владивостока
12:45, 06 апреля 2017 Урок здоровья для старшеклассниц пройдет в роддоме Владивостока

Программа действует уже 10 лет

Как уберечь ребенка от наркотиков?
17:18, 05 апреля 2017 Как уберечь ребенка от наркотиков?

Это работа психологов и представителей образовательных учреждений

Ученые развенчивают популярные мифы о химических витаминах
16:52, 05 апреля 2017 Ученые развенчивают популярные мифы о химических витаминах

Еда vs таблетки