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Спорт

В Приморье открывается сезон большого дрифта

Еще одна девушка-дрифтер появится в новом сезоне
Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 22 и 23 апреля состоится открытие дрифт-сезона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу РДС-Восток.

По уже сложившейся традиции дальневосточные гонщики первыми в стране проведут официальные соревнования по дрифту. В этом году зрителей ждёт сразу несколько сюрпризов: насыщенная развлекательная программа, том числе и выставка автотютинга и автозвука, новые участники, и… еще одна девушка-дрифтер! Организаторы РДС-Восток презентуют новый сезон под лозунгом «Мы делаем это для зрителя!». Мероприятие пройдет на «Приморском кольце».

Восьмой год в Приморье проходят соревнования Российской дрифт-серии - полностью легальные соревнования, где спортсменам безопасно участвовать, а зрителям комфортно и интересно смотреть.

- К сожалению, проблема нелегальных гонщиков и нарушителей до сих пор актуальна для нашего региона. Но сами наши соревнования – лучшая профилактика правонарушений, ведь мы показываем, как можно и как нужно заниматься дрифтом: на специально отведенной трассе и с соблюдением всех требований безопасности, - говорит Дмитрий Семенюк, главный судья и один из организаторов соревнований РДС-Восток.

Всего в сезоне 2017 года пройдет шесть этапов – четыре во Владивостоке и два в Хабаровске. В гонках примут участие более двух десятков пилотов, среди которых в этом году значится много новых фамилий. Стоит отметить, что большинство новичков перешло в РДС из владивостокской лиги «Дрифт Стрит Лигал» (DSL).

- В 2016 году я выступал в «Дрифт Стрит Лигал», это был мой первый дрифт-сезон, - говорит Алексей Артюшевский, участник РДС-Восток 2017, - в этом году решил поехать уже в РДС-Восток, хотелось подняться на уровень выше. В этом сезоне буду выступать на Ниссан 180SX. В прошлом году на ней выступал красноярский пилот Дамир Идиятулин. Очень он мне помог - и настроить машину, и советы кое-какие дал.

Интересна сама история попадания участников в профессиональный дрифт - кто-то «заболевает» после посещения соревнований, а кто-то приходит не по своей воле.

- Если честно, дрифт для меня начался с подарка жены, – говорит Алексей Передерей, участник РДС-Восток 2017, - она мне подарила сертификат в дрифт-школу на несколько тренировок. Машины я любил всегда, но целенаправленно дрифтом заниматься не планировал, а тогда попробовал и понравилось. В РДС в этом году моей основной машиной будет Тойота Марк 2 с мотором 2JZ, мощностью сил семьсот, секвентальная коробка ну и по мелочи, одним словом, стандартный набор дрифтера.

Еще один новичок РДС-Восток – Андрей Махно. Пилот признается, что принимает участие в соревнованиях не ради побед: «Гоночная машина у меня появилась уже не в столь раннем возрасте, на ней выступаю и сейчас. С 2014 года выступал в «DSL», но понимаю, что надо расти, не столько ради результатов, сколько ради себя».

Одним из главных сюрпризов станет участие в соревнованиях еще одной девушки-пилота – Валерии Маковозовой. До сегодняшнего дня единственной представительницей прекрасного пола в Российской дрифт-серии была Екатерина Седых. Автомобилями Валерия увлеклась еще в детстве, а в автоспорт ее привел папа.

- В 2013 году я попала на Змеинку в качестве зрителя и решила, что должна быть по другую сторону. У моего папы своя автомастерская, в которой я выросла. Любила помогать ему, носила ключи, а он мне всегда говорил: «Лер, когда-нибудь мы соберем тебе гонку». И вот в 23 года я купила Ниссан Сильвия, приехала к папе и сказала – вот она эта гонка! Так что дрифт начался с папы и все победы, которые есть, я посвящаю ему. Приятно, что меня очень поддерживает Гоча Чивчян (один из самых титулованных гонщиков России – прим. авт.), увидев мои заезды на Змеинке, он сказал, что у меня большое будущее. Слова такого человека придают уверенность. А вообще для меня дрифт - это страсть! Меньше всего хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали, все пилоты разные и у всех разная манера вождения. Я хочу, чтоб знали характер моего вождения и узнавали меня по нему, - рассказала Валерия.

Ну и, конечно, опытные «старички» РДС-Восток также порадуют зрителей красивым дрифтом. Любимец публики Макар Черныш из Благовещенска, пропустив половину прошлого сезона, в этом году планирует участвовать во всех этапах: «Я хотел в этом году продать свой боевой Чайзер, и взять паузу на год, но меня во время остановили! Так что Чайзер будет, причем будет с новым сердцем внутри - это привычный мне 2JZ, просто на новых запчастях, что всегда приятно», - отметил Макар Черныш, пилот РДС-Восток.

Кроме спортивных состязаний, в этом году в рамках этапов РДС-Восток пройдет выставка автозвука и автотюнинга. На открытии сезона большого дрифта свою шоу-программу представит самый молодой дрифтер России – Денис Сорокопуд, 14-летний ученик Ильи Федорова.

Билеты на открытие дрифт-сезона уже в продаже. Для детей до 7 лет в сопровождении родителей без предоставления места вход на трибуны бесплатный. По традиции на месте проведения соревнования будут открыты точки питания, палатки с сувенирной продукцией, а для детей весь день работает Ринго-парк. 

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