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В центре Москвы пенсионерка отдала охраннику автомат Калашникова и скрылась

Проводится проверка обстоятельств произошедшего
Фото: Battlefield вики Фото: Battlefield вики
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В Москве пенсионерка оставила на мосту в центре города футляр из-под музыкального инструмента с автоматом Калашникова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Теперь столичная полиция пытается выяснить личность этой пожилой женщины

По словам сотрудника частного охранного предприятия, сообщившего о находке правоохранительным органам, футляр он получил от незнакомой женщины, которая была одета в темную одежду и светлую шапку. Куда ушла женщина, охранник не увидел. По его словам, все произошло, когда он делал обход пешеходного моста Богдана Хмельницкого. 

Полицейские, прибывшим по вызову, обнаружили на предмете в футляре маркировку НПО ИЖМАШ. У изъятого предмета спилен поршень и залит ствол. 

По факту произошедшего проводится проверка.

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