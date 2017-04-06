Школьник на уроке физкультуры умер от удушья

Расследование продолжается

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Медицинское исследование установило, что школьник в Артеме умер в результате наступления механической асфиксии от закрытия дыхательных путей рвотными масса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Ранее РИА VladNews сообщало, что в среду, 5 апреля, в Артеме во время урока физкультуры при пробежке первого разминочного круга умер 9-летний мальчик.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Расследование уголовного дела продолжается.