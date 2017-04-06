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Политика и экономика

В России на 19,8 млн человек стало беднее

Прожиточный минимум составил практически 34 тыс. рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

За минувший 2016 год в России увеличилось число обедневших человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Таким образом, число обедневших возросло на 19,8 млн человек. Отметим, что средневзвешенные доходы на душу населения превысили прожиточный минимум, составив 33,973 тыс. руб. в месяц.

Финансовое положение граждан РФ, в сравнении с 2015 годом, несколько ухудшилось. Количество обедневших россиян стало больше на 1,5%, это составляет 19,8 млн человек. По информации Росстата, доля граждан, которых можно официально считать бедными, составляет 13,5% от суммарной численности взрослого трудоспособного населения. Особо отмечено, что на протяжении IV квартала 2016 года средневзвешенные доходы на душу населения были в 3,61 раза выше официального прожиточного минимума - 35,97 тыс. руб. ежемесячно.

Ранее Дмитрий Медведев на правах председателя российского правительства предложил установить минимальный денежный порог в IV квартале 2016 года на уровне 9,691 тыс. руб.

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