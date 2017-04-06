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Политика и экономика

Рейтинг Дмитрия Медведева упал на 10% за месяц

Премьер-министра не одобряют больше граждан, чем поддерживают
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Доля россиян, одобряющих деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России, снизилась с 52% в феврале до 42% в марте. Не одобряют его деятельность 57% граждан (47% месяц назад), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс по результатам опроса "Левада-Центра".

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 82% россиян, недовольны его работой 17%. В феврале 2017 года его работой были довольны 84% населения.

Работа правительства России вызывает симпатии у 43% респондентов (49% в феврале). Не довольны кабинетом министров 55% граждан (месяц назад - 49%). Работу Госдумы РФ одобряют 38% респондентов (45% в январе), не одобряют - 60% (месяц назад - 54%).

Деятельностью своих губернаторов (в Москве мэра) удовлетворены 48% респондентов, а 51% - нет. В феврале соотношение этих показателей было иным - 52% и 46%.

Респондентов также попросили назвать пять-шесть политиков и общественных деятелей, которым они более всего доверяют. Как показал опрос, топ-3 рейтинга остается неизменным уже год: на первом месте по-прежнему Путин (52%), на втором - глава Минобороны Сергей Шойгу (23%), на третьем - министр иностранных дел Сергей Лавров (21%).

Далее следуют: лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (8%), Медведев (7%), глава Чечни Рамзан Кадыров и патриарх Кирилл (по 4%), лидер "Справедливой России" Сергей Миронов (3%).

Не доверяют никому из российских политиков 15% респондентов, а 14% заявили, что не интересуются политикой.

По мнению 52% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении. Обратного мнения придерживается 33% респондентов, затруднились ответить 16%.

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