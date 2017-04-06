В апреле курс валют не порадует россиян

Курс валют на 6 апреля

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 55.89 рублей, а евро - 59.69 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Не смотря на то, что доллар и евро дешевеют с каждым днем, аналитики уверены, что в апреле рубль ослабнет. Их предположения связаны с тем, что минфин продолжает скупать валюту, что приведет к плавному снижению курса отечественной валюты и увеличению стоимости евро и доллара.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в ББР Банке за 56.48 рублей, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 55.70 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 60.49 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Пойдем! за 59.50 рублей за один евро.