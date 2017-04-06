Завтра во Владивостоке будет солнечно и без осадков

Воздух в крае прогреется до +20°С

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В среду днем Приморский край находился в теплом секторе, в некоторых районах воздух прогрелся до +14…+25 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Минувшей ночью в крае начался небольшой дождь, потеплело на 1–11 градусов по сравнению с предыдущей ночью, +8…−3 °C. На побережье температурный фон остался прежним.

Владивосток большую часть дня был окутан туманом, что помешало температуре обновить многолетний максимум — воздух прогрелся лишь до +7…+10 °C, в пригороде до +12 °C. Ночью похолодало до +3 °C.

Сегодня на большей территории Приморья будет пасмурно и дождливо. На побережье туман. К концу дня дожди прекратятся и прояснится. Максимальная температура воздуха +10…+18 °C, при прояснениях до +21 °C. Восток края целый день останется под облаками, здесь будет холоднее всего, +3…+8 °C.

Владивосток утром накрыл туман, началась морось, которая в скором времени перешла в дождь. Во второй половине дня дождь прекратится. Максимальная температура воздуха +8…+11 °C. Ночью давление будет расти, местами сохранятся небольшие осадки. Температура воздуха к утру понизится до +1…+7 °C, в горных районах до −4 °C.

В пятницу, 7 апреля, Приморье будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается спокойная, солнечная погода без осадков. Воздух прогреется до +10…+20 °C.

Во Владивостоке ночью без осадков, ветер северный сильный. Температура к утру понизится до +4…+6 °C. Днем будет солнечно. В первой половине дня тепло, +11…+14 °C. Во второй половине дня температура воздуха начнет понижаться из-за ветра.