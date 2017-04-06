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Россия

Половина россиян уверена в положительной роли Октябрьской революции 1917 года

Среди революционеров людям наиболее симпатичны Ленин и Сталин
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Около половины россиян считают, что Октябрьская революция 1917 года была неизбежна, и отмечают её положительную роль в истории страны (по 48%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Таковы данные одного из последних исследований "Левада-Центра". В том, что этой революции можно было бы избежать, уверена треть (32%) опрошенных. Затруднился ответить каждый пятый (21%) участник опроса. Об отрицательной роли Октябрьской революции в российской истории сказал 31% россиян.

Между тем большинство опрошенных считают, что Октябрьская революция открыла новую эру в истории народов России (25%) и дала толчок их социальному и экономическому развитию (36%). В то же время 21% полагает, что она затормозила развитие народов России и стала для них катастрофой (6%).

В целом, по мнению опрошенных, к Октябрьской революции привело главным образом тяжелое положение трудящихся (50%) и слабость государственной власти (45%). Каждый пятый увидел в этом заговор врагов русского народа (20%), а еще примерно столько же - экстремизм политических авантюристов (19%).

Приход большевиков к власти в 1917 году 45% россиян считают незаконным - в обратном уверены 35%, а 19% затрудняются с ответом.

Половина респондентов (50%) считает, что после революции 1917 года Россия продолжала развиваться, следуя своим традициям и национальным особенностям, однако 35% респондентов убеждены, что страна повернула на чуждый ей путь.

Отвечая на соответствующий вопрос, россияне высказали мнение, что Октябрьская революция нанесла серьезный урон религии и Русской православной церкви (69%), а также русскому крестьянству (48%) и русской культуре (49%).

Как показал опрос, 34% респондентов считают, что "России нужно двигаться вперед и не ворошить то, что происходило в 1917 году", а 44% - что "нужно знать об этом периоде больше, чтобы не повторять ошибок прошлого". Еще 20% уверены, что "изучение прошлого не приносит вреда, но в нынешней ситуации это не отвечает потребностям времени".

Если бы Октябрьская революция происходила на их глазах, 33% респондентов постарались бы переждать это время, не участвуя в событиях, а 14% уехали бы за рубеж. При этом 28% сказали, что поддержали бы большевиков, 8%, наоборот, боролись бы против них.

Отвечая на вопрос, какой из деятелей времён революции вызывает у них наибольшую симпатию, 26% респондентов назвали Владимира Ленина, 24% - Иосифа Сталина, 16% - Феликса Дзержинского, 10% - Александра Колчака.

Большинство россиян (59%) уверены, что в нынешней России невозможно повторение событий, подобных тем, которые произошли в 1917 году. Противоположного мнения придерживаются 28% опрошенных. Затруднились ответить 14%.

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