Посол КНР в РФ представил генерального консула своей страны во Владивостоке

Важный знак подтверждения многолетних добрососедских отношений

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 апреля, состоялось официальное представление генерального консула Китайской Народной Республики во Владивостока Янь Вэньбиня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Эту церемонию провел в отеле «Хендэ» прибывший во Владивосток чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй.

Можно напомнить, что генеральное консульство Китайской Народной Республики официально начало работу во Владивостоке с сентября прошлого года, а Янь Вэньбинь получил назначение на должность генерального консула Китая в столицу Приморья в минувшем декабре.

В своем выступлении Ли Хуэй отметил, что в последние годы двусторонние отношения между Китаем и Российской Федерацией вышли на небывалый ранее высочайший уровень взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества. И открытие во Владивостоке генерального консульства его страны – еще одно важное подтверждение этого динамичного развития. Кстати, в прошлом году был установлен своеобразный рекорд, когда Владивосток посетили свыше 370 тысяч туристов и бизнесменов из Китая.

При этом в полномочия генконсульства во Владивостоке входит не только Приморский край, но и Сахалин, Камчатка, Магаданская область и Чукотка, что свидетельствует о резком повышении статуса действовавшего ранее в столице Приморья владивостокского отделения генерального консульства Китая в Хабаровске. Владивосток теперь занял еще более важное место в роли ключевого центра международного сотрудничества на Дальнем Востоке.

С приветствиями в адрес посла КНР в РФ и генерального консула Китая во Владивостоке обратились представители администрации Приморского края и города Владивостока, Законодательного собрания края и Думы города. В церемонии также приняли участие руководители ряда работающих во Владивостоке генеральных консульств зарубежных стран, представители общественных организаций.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода подчеркнул, что открытие в нашем городе генерального консульства Китайской Народной Республики – важный знак подтверждения многолетних добрососедских отношений, которые теперь приобретают еще более динамичный и перспективный характер. Основными направлениями сотрудничества продолжают оставаться экономика, образование, транспорт, туризм, спорт, гуманитарные контакты.

Одним из первых побратимов Владивостока стал в 1992 году китайский город Далянь, а в 2011 году был подписан договор о побратимстве столицы Приморья с Яньбянь-Корейским автономным округом Китая. Это подтверждает уверенное развитие экономических, культурных, образовательных, спортивных двусторонних контактов. А в нынешнем году проходят переговоры о подготовке к подписанию договора о побратимских отношениях между Владивостоком и Харбином. При этом в Китае бережно сохраняются памятники советским воинам, погибшим при освобождении Китая в августе 1945 года. Стали доброй традицией визиты в Китай ветеранов Второй мировой войны из Владивостока, которых всегда ждет там теплый прием.

Справка. Генеральный консул КНР в городе Владивостоке Янь Вэньбинь родился в октябре 1967 года, работал ранее в посольствах КНР в Республике Узбекистан и в Республике Казахстан, в департаменте стран Европы и Центральной Азии МИД КНР. С 2009 по 2015 годы занимал должность советника-посланника посольства КНР в Российской Федерации, а по 2016 год — советника-посланника департамента внешнеполитического планирования МИД КНР.