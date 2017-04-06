Полиция Приморья раскрыла преступление 20-летней давности 15:55, 06 апреля Полиция Приморья раскрыла преступление 20-летней давности
Продовольственные ярмарки возобновляют свою работу во Владивостоке 15:15, 06 апреля Продовольственные ярмарки возобновляют свою работу во Владивостоке
Школьник на уроке физкультуры умер от удушья 15:05, 06 апреля Школьник на уроке физкультуры умер от удушья
Новостная лента
Апрель, 06 четверг
15:58
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
15:58
​Политические споры в Приморье набирают обороты
15:58
Вечер памяти в поддержку Санкт-Петербурга пройдет во Владивостоке сегодня, 6 апреля
15:55
Полиция Приморья раскрыла преступление 20-летней давности
15:38
Половина россиян уверена в положительной роли Октябрьской революции 1917 года
15:27
Посол КНР в РФ представил генерального консула своей страны во Владивостоке
15:15
Продовольственные ярмарки возобновляют свою работу во Владивостоке
15:05
Школьник на уроке физкультуры умер от удушья
15:03
Стеклянная бухта Владивостока исчезнет в скором времени, - ученые ДВФУ
14:48
Жительница Уссурийска украла ювелирные украшения у матери своего парня
14:36
Во Владивостоке бесплатно раздают дачные семена Видео
14:32
В апреле курс валют не порадует россиян
14:22
Остров Большой Уссурийский РФ и КНР освоят вместе
14:12
Российские ученые создали вечные пломбы
14:01
В Приморье задержан сбежавший осужденный
13:58
Во Владивостоке выбрали лучшее отделение МФЦ по итогам марта
13:47
«Правильный» фундамент отменяет несущие стены Фото
13:46
Масштабная акция «Бессмертный полк» в 2017 году соберет все больше участников в Приморье
13:32
Чиновники положили на участки приморцев гектар Видео
13:14
Тестирование электронных виз в ДФО начнется 1 июля
13:06
Дети известных Амура и Тимура теперь будут жить вместе Видео
13:03
Во Владивостоке расследуют убийство краснокнижного животного, шкура которого висела в местном кафе Фото
12:52
Во Владивостокский порт вошло судно с контрабандой Фото
12:45
Урок здоровья для старшеклассниц пройдет в роддоме Владивостока
12:40
СК: Установлены личности всех погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге
12:34
Во Владивостоке продолжается запись детей в первые классы
12:21
Во Владивостоке в среду произошло 48 аварий Эксклюзив
12:10
Футболисты из детских домов и школ-интернатов встретились на всероссийских соревнованиях Видео
11:59
Для начинающих водителей введены ограничения
11:54
Склад с продуктами питания сгорел в Приморье
11:48
За прошедшие сутки на территории Приморья произошло 61 ДТП
11:35
Невнимательность одного из участников движения стала причиной аварии в Приморье Фото
11:27
Житель Владивостока получил травмы лица во время взрыва горящего мусора
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4110 (49) от 06 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Философ, IT-специалист или звезда рок-группы
Иностранные студенты и спортсмены учат русский язык в галерее и океанариуме
Соцсети: 14+ и только по паспорту
Напиши эссе и покори Башмета
Вперед идут приморские танкисты
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Азия

Посол КНР в РФ представил генерального консула своей страны во Владивостоке

Важный знак подтверждения многолетних добрососедских отношений
Фото: joyreactor.cc Фото: joyreactor.cc
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 апреля, состоялось официальное представление генерального консула Китайской Народной Республики во Владивостока Янь Вэньбиня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Эту церемонию провел в отеле «Хендэ» прибывший во Владивосток чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй.

Можно напомнить, что генеральное консульство Китайской Народной Республики официально начало работу во Владивостоке с сентября прошлого года, а Янь Вэньбинь получил назначение на должность генерального консула Китая в столицу Приморья в минувшем декабре.

В своем выступлении Ли Хуэй отметил, что в последние годы двусторонние отношения между Китаем и Российской Федерацией вышли на небывалый ранее высочайший уровень взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества. И открытие во Владивостоке генерального консульства его страны – еще одно важное подтверждение этого динамичного развития. Кстати, в прошлом году был установлен своеобразный рекорд, когда Владивосток посетили свыше 370 тысяч туристов и бизнесменов из Китая.

При этом в полномочия генконсульства во Владивостоке входит не только Приморский край, но и Сахалин, Камчатка, Магаданская область и Чукотка, что свидетельствует о резком повышении статуса действовавшего ранее в столице Приморья владивостокского отделения генерального консульства Китая в Хабаровске. Владивосток теперь занял еще более важное место в роли ключевого центра международного сотрудничества на Дальнем Востоке.

С приветствиями в адрес посла КНР в РФ и генерального консула Китая во Владивостоке обратились представители администрации Приморского края и города Владивостока, Законодательного собрания края и Думы города. В церемонии также приняли участие руководители ряда работающих во Владивостоке генеральных консульств зарубежных стран, представители общественных организаций.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода подчеркнул, что открытие в нашем городе генерального консульства Китайской Народной Республики – важный знак подтверждения многолетних добрососедских отношений, которые теперь приобретают еще более динамичный и перспективный характер. Основными направлениями сотрудничества продолжают оставаться экономика, образование, транспорт, туризм, спорт, гуманитарные контакты.

Одним из первых побратимов Владивостока стал в 1992 году китайский город Далянь, а в 2011 году был подписан договор о побратимстве столицы Приморья с Яньбянь-Корейским автономным округом Китая. Это подтверждает уверенное развитие экономических, культурных, образовательных, спортивных двусторонних контактов. А в нынешнем году проходят переговоры о подготовке к подписанию договора о побратимских отношениях между Владивостоком и Харбином. При этом в Китае бережно сохраняются памятники советским воинам, погибшим при освобождении Китая в августе 1945 года. Стали доброй традицией визиты в Китай ветеранов Второй мировой войны из Владивостока, которых всегда ждет там теплый прием.

Справка. Генеральный консул КНР в городе Владивостоке Янь Вэньбинь родился в октябре 1967 года, работал ранее в посольствах КНР в Республике Узбекистан и в Республике Казахстан, в департаменте стран Европы и Центральной Азии МИД КНР. С 2009 по 2015 годы занимал должность советника-посланника посольства КНР в Российской Федерации, а по 2016 год — советника-посланника департамента внешнеполитического планирования МИД КНР.  

comments powered by Disqus
Похожие новости
Британцы сняли на видео Северную Корею
10:15, 22 марта 2017 Британцы сняли на видео Северную Корею

Так ли страшен черт, как его малюют?

Жители Приморья рискуют привезти из КНР ящур в колбасе
08:48, 10 марта 2017 Жители Приморья рискуют привезти из КНР ящур в колбасе

Граждан призывают задуматься о последствиях необдуманных поступков

В Приморье задержана крупная контрабанда китайской черной икры
16:57, 09 марта 2017 В Приморье задержана крупная контрабанда китайской черной икры

На "горячем" поймана группа россиян

В 15-й раз в Артёме за дружеским столом встретились генеральные консулы КНДР и Республики Корея
11:29, 31 января 2017 В 15-й раз в Артёме за дружеским столом встретились генеральные консулы КНДР и Республики Корея

Праздник, который объединяет

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом
12:29, 12 января 2017 Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом

2016 год был годом революционных торжеств

В Республике Корея массово уничтожают птицу из-за гриппа
10:20, 11 января 2017 В Республике Корея массово уничтожают птицу из-за гриппа

Страна утренней свежести получает сильный удар по экономике

Опытом в торгово-экономическом сотрудничестве обменяются в рамках «Дней провинции Хэйлунцзян»
18:21, 11 ноября 2016 Опытом в торгово-экономическом сотрудничестве обменяются в рамках «Дней провинции Хэйлунцзян»

Церемония открытия «Дни провинции Хэйлунцзян» состоится 14 ноября