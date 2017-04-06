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Общество

Стеклянная бухта Владивостока исчезнет в скором времени, - ученые ДВФУ

Туристы ежегодно увозят с собой редкие цвета стеклянной гальки
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В скором времени излюбленная владивостокцами бухта «Стеклянная» может исчезнуть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщили ученые ДВФУ.

Как оказалось, бухта может исчезнуть уже через 20 лет: сотни тысяч обломков разноцветного стекла превратятся в песок, а бухта заполнится морским гравием и галькой.

Стоит отметить, что излюбленным местом отдыха для местных жителей бухта стала не так давно, а вот 6 лет назад владивостокцы и вовсе старались избегать это место из-за удушливого дыма и гор мусора, так как недалеко находилась городская свалка. Разбитые булки и стеклянная посуда попадали в море, где уже за дело бралась сама природа. Измельчая обломки и сглаживая острые углы, а затем выбрасывая их на пляжи. Отсюда и взялось название бухты «Стеклянная».

Сегодня, наоборот, бухта стала самой настоящей достопримечательностью, куда приезжают отдыхающие со всей России. Вся прибрежная полоса шириной 5–10 метров покрыта стеклянной "галькой" 2–5 см величиной самого разного цвета. Чаще всего попадаются зеленые и белые осколки, но если хорошо поискать, то можно обнаружить ярко-красные, насыщенно-бордовые, небесно-голубые или лазоревые. А в солнечный день и в брызгах волн пляж вспыхивает зелеными, красными и белыми огнями, что привлекает ежегодно тысячи туристов.

Ученые ДВФУ решили выяснить, сколько лет еще просуществует удивительная бухта. Специалисты не только осмотрели бухту и оценили ее экологическое состояние, но взяли и изучили на месте около 500 проб стеклянных обломков и песка.

По мнению ученых, прогноз для бухты «Стеклянная» пессимистический. Уже сейчас слой стеклянной "гальки" на берегу не превышает 10–15 см, а под ним находится песок, перемешанный со стеклянными обломками величиной не более 1 см. Также летом бухта испытывает «стресс» от наплыва туристов, которые пытаются прихватить на память сувениры, выбирая самые редкие по цвету и форме обломки не только стекла, но и керамики. Многие увозят не один-два, а десятки, чтобы использовать их в домашнем дизайне. Приезжают сюда и индивидуальные предприниматели, собирая бесплатное стекло для производства сувениров и украшений.

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