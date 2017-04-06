СК: Установлены личности всех погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге

Расследование уголовного дела продолжается

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В Санкт-Петербурге установили личности всех погибших во время взрыва в метрополитене, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ.

Список погибших:

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991

10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991

12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990

13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна)

Накануне началась процедура выдачи тел погибших их родственникам.

Отметим, что террорист-смертник также был опознан родственниками, которые подтвердили личность своего сына. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, изучаются связи и круг общения Джалилова.

Напомним, что в понедельник, 3 апреля, между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.