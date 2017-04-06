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Жительница Уссурийска украла ювелирные украшения у матери своего парня

Девушка призналась в содеянном
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

По подозрению в краже задержана 22-летняя жительница Уссурийска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. 

В дежурную часть по городу Уссурийску обратилась женщина 42 лет, сообщившая о квартирной краже. По ее словам, из квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около 80 тысяч рублей.  Пропажу женщина обнаружила после возвращения с работы домой. Кроме того, заявительница сообщила о том, что вот уже неделю в ее квартире проживает подруга сына. При обнаружении пропажи ее дома не было.

В ходе проведения оперативно-разыскных местонахождение девушки было  установлено. В отделе подозреваемая призналась в содеянном. Также девушка рассказала, что уже успела потратить часть вырученных за краденные украшения средств. Остальное изъято и возвращено владелице. 

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

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