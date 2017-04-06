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Общество

Вечер памяти в поддержку Санкт-Петербурга пройдет во Владивостоке сегодня, 6 апреля

Приглашаются все желающие
Фото: сайт Кремля Фото: сайт Кремля
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сегодня пройдет вечер памяти в поддержку жителей Санкт-Петербурга, сообщает РИА VladNews.

Акция «Мы против терроризма» состоится сегодня во Владивостоке с 18.00 до 19.00 на Корабельной набережной города (Мемориал Подводная лодка С-56).

Отметим, что подобная акция «Питер – Мы с тобой!» состоится в нескольких городах России, жители смогут возложить цветы и зажечь свечи в память погибших во время взрыва в метро.

Напомним, что в понедельник, 3 апреля, между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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