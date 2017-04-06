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Общество

Во Владивостоке выбрали лучшее отделение МФЦ по итогам марта

Сегодня МФЦ города ежедневно принимает около 2,5 тысяч человек
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» подведены итоги ежемесячного конкурса «Лучшее отделение месяца» по итогам минувшего марта, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В настоящее время на территории Владивостока работает пять отделений МФЦ и два территориально обособленных структурных подразделения в поселке Трудовое и на острове Русский в поселке Экипажный.

Сегодня МФЦ города ежедневно принимает около 2,5 тысяч человек, предоставляет гражданам 167 государственных, региональных и муниципальных услуг, перечень которых постоянно увеличивается. С начала нынешнего года в МФЦ Владивостока обратилось порядка 133 тысяч заявителей, специалистами учреждения оказано более 78 тысяч услуг.

Для удобства горожан три отделения МФЦ - по проспекту 100-летия Владивостока, 44, Партизанскому проспекту, 28-а и ул. Невельского, 13 работают семь дней в неделю с 8.00 до 20.00 часов, без перерыва на обед.

Напомним, что у заявителей имеется возможность оценить качество предоставления государственных и муниципальных услуг по ряду критериев по пятибалльной системе. Так, по итогам марта 2017 года респонденты оценили на 4,8 балла время предоставления услуги, вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении услуги, а также комфортность условий в помещении МФЦ, время ожидания в очереди, доступность информации о порядке предоставления государственной услуги. Подавляющее большинство заявителей дали положительную оценку качества предоставляемых услуг – 94,85%.

Конкурс «Лучшее отделение месяца» проводится для улучшения качества обслуживания, повышения профессионального уровня специалистов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока «Мои документы».

По результатам анализа оценки производственной деятельности лучшим отделением месяца признано отделение № 1, расположенное по ул.Давыдова, 9 (и.о. руководителя Константин Старожуков). Только за первый квартал текущего года в это отделение обратилось порядка 37 тысяч заявителей, специалистами им оказано более 18 тысяч услуг, выдано около 13 тысяч документов. Заявителями в книге отзывов и предложений оставлено здесь 57 благодарственных записей.

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