Российские ученые создали вечные пломбы

В основе наночастиц - оксиды металлов, обладающие антибактериальными свойствами

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Российские специалисты из НИТУ «МИСиС» при содействии ряда других исследовательских организаций разработали специальный наноматериал, применение которого позволит избежать выпадения пломб, а также образования на стыке пломбы и ткани зуба кариеса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. В основе материала - оксиды титана, железа, цинка и еще некоторых металлов, которые обладают антибактериальными свойствами. Они действуют подобно антибиотикам или ферментам, вырабатывающимся нашим организмом для борьбы с микробами.

При добавлении этих частиц в стоматологические материалы можно избавиться от проблем выпадения пломб и появления кариеса на месте соприкосновения стоматологического материала и зуба.

Создатели наночастиц называют свое детище «революционным». По словам главного врача клиники «Росдент» Якова Карасенкова, описанная технология успешно используется на практике с 2016 года.

Росздравнадзор уже одобрил пломбы, созданные на основе наночастиц.