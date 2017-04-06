Склад с продуктами питания сгорел в Приморье

Пожарные боролись с огнем всю ночь

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Минувшим вечером в Уссурийске произошло возгорание в Уссурийске на продуктовой базе «Дружба» по улице Лимическая, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 23:49, спустя 7 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

В 00:35 возгорание было локализовано, в 04:22 – полностью ликвидировано. Площадь возгорания составила 250 кв. м.

По сигналу на место происшествия прибыли два звена газодымозащиты, 23 человека личного состава и 6 единиц техники.

Погибших и пострадавших не.

Причины возгорания устанавливаются.