Во Владивостоке в среду произошло 48 аварий

Составлен 301 протокол о нарушениях ПДД

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в среду, 5 апреля, произошло 48 аварий, из них 31 с материальным ущербом, 4 - с составлением европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В одном из ДТП пострадал мужчина-пешеход.

Сотрудники ДПС приморской столицы составили 301 протокол о нарушениях Правил дорожного движения, в том числе по 41 по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам, 49 - по нарушениям Правил дорожного движения самими пешеходами.

Соответствующее наказание понесут 9 водителей, пойманных на пьяной езде, 4 выехавших на полосу встречного движения и 18 авто-родителей, перевозивших детей без специальных удерживающих устройств.

Также инспекторы ГАИ составили 19 протоколов по тонировке, 19 по статье 20.25 КоАП РФ, 45 - по нарушению правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 42 транспортных средства.

Кроме того, составлены протоколы по нарушениям ПДД со стороны 7 водителей автобусов и 19 водителей такси.