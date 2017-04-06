Масштабная акция «Бессмертный полк» в 2017 году соберет все больше участников в Приморье

Акция проходит в каждом российском городе

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Традиционная акция «Бессмертный полк», приуроченная к годовщине окончания Великой Отечественной войны, в этом году станет еще масштабнее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Стоит отметить, что Приморье уже начало подготовку к празднованию Дня Победы. Традиционно во время состоится масштабное шествие военнослужащих, техники и «Бессмертного полка». В этом году количество участников принято увеличить.

Отметим, что в прошлом году в «Бессмертном полку» прошагало более 35 тысяч жителей Владивостока.