Масштабная акция «Бессмертный полк» в 2017 году соберет все больше участников в Приморье

Традиционная акция «Бессмертный полк», приуроченная к годовщине окончания Великой Отечественной войны, в этом году станет еще масштабнее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Стоит отметить, что Приморье уже начало подготовку к празднованию Дня Победы. Традиционно во время состоится масштабное шествие военнослужащих, техники и «Бессмертного полка». В этом году количество участников принято увеличить.
Отметим, что в прошлом году в «Бессмертном полку» прошагало более 35 тысяч жителей Владивостока.