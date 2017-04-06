Появились новые льготные тарифы для дальневосточников 17:07, 06 апреля Появились новые льготные тарифы для дальневосточников
Серьезный пожар произошел на территории воинской части в Уссурийске 16:40, 06 апреля Серьезный пожар произошел на территории воинской части в Уссурийске (Фото и Видео)
Завтра во Владивостоке будет солнечно и без осадков 16:04, 06 апреля Завтра во Владивостоке будет солнечно и без осадков
Новостная лента
Апрель, 06 четверг
19:54
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
19:54
​Политические споры в Приморье набирают обороты
19:13
В России на 19,8 млн человек стало беднее
18:32
Как распространялся птичий грипп по России
18:02
Для индийского алмазного инвестора в Приморье подбирают работников
17:43
Аляска хотела бы быть в составе России?
17:32
Стала известна главная причина появления прыщей
17:24
На что обычно жалуются приморцы в Роскомнадзор
17:12
Утвержден список кандидатов в Общественную палату
17:07
Появились новые льготные тарифы для дальневосточников
17:02
В центре Москвы пенсионерка отдала охраннику автомат Калашникова и скрылась
16:52
О запрете разводить костры жителям напомнят прямо в лесу
16:40
Серьезный пожар произошел на территории воинской части в Уссурийске Фото и Видео
16:28
В Приморье открывается сезон большого дрифта
16:14
Рейтинг Дмитрия Медведева упал на 10% за месяц
16:04
Завтра во Владивостоке будет солнечно и без осадков
15:55
Полиция Приморья раскрыла преступление 20-летней давности
15:38
Половина россиян уверена в положительной роли Октябрьской революции 1917 года
15:27
Посол КНР в РФ представил генерального консула своей страны во Владивостоке
15:15
Продовольственные ярмарки возобновляют свою работу во Владивостоке
15:05
Школьник на уроке физкультуры умер от удушья
15:03
Стеклянная бухта Владивостока исчезнет в скором времени, - ученые ДВФУ
14:48
Жительница Уссурийска украла ювелирные украшения у матери своего парня
14:36
Во Владивостоке бесплатно раздают дачные семена Видео
14:32
В апреле курс валют не порадует россиян
14:22
Остров Большой Уссурийский РФ и КНР освоят вместе
14:12
Российские ученые создали вечные пломбы
14:01
В Приморье задержан сбежавший осужденный
13:58
Во Владивостоке выбрали лучшее отделение МФЦ по итогам марта
13:47
«Правильный» фундамент отменяет несущие стены Фото
13:46
Масштабная акция «Бессмертный полк» в 2017 году соберет все больше участников в Приморье
13:32
Чиновники положили на участки приморцев гектар Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4110 (49) от 06 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Философ, IT-специалист или звезда рок-группы
Иностранные студенты и спортсмены учат русский язык в галерее и океанариуме
Соцсети: 14+ и только по паспорту
Напиши эссе и покори Башмета
Вперед идут приморские танкисты
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Как распространялся птичий грипп по России

До ноября 2016 года болезни в стране не было
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Россельхознадзор Приморья рассказал, как распространялся грипп птиц в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2016 году грипп птиц регистрировался в 36 странах, а высокопатогенный грипп – в 13 странах мира. В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А (H5N1) признан эндемичным. В странах Ближнего и Дальнего Востока, Центральной Азии распространены низкопатогенные вирусы Н9N2, для которых характерно генетическое разнообразие. Люди не болеют низкопатогенным вирусом гриппа.

В России в 2011-2015 годах случаев высокопатогенного гриппа птиц среди домашних и диких птиц не было зарегистрировано. Первые очаги гриппа птиц выявлены в ноябре 2016 года на территориях двух населенных пунктов в Яшалтинском районе Республики Калмыкия. Павшие 137 голов и 66 голов условно здоровой птицы в приусадебных хозяйствах граждан (куры, гуси, цесарки) были уничтожены. В декабре 2016 года режим карантина по гриппу птиц на территории Яшалтинского района был отменен.

В декабре 2016 года грипп птиц выявлен на Харабалинской птицефабрике в Астраханской области. По состоянию на 10 января 2017 года все поголовье птицы в количестве 649 226 голов убито бескровным методом и уничтожено сжиганием. В настоящее время осуществляется выявление и уничтожение реализованной продукции неблагополучной птицефабрики. Возвращено и уничтожено сжиганием 3 125,1 тысячи штук яиц, 10,1 тонны мяса птицы, 785 килограммов фарша и 319 килограммов крылышек.

В декабре 2016 года очаг гриппа птиц выявлен в ЛПХ на территории ст. Чебургольская в Красноармейском районе Краснодарского края. По состоянию на 10 января 2017 года мероприятия по ликвидации очага гриппа в ст. Чебургольская завершены, уничтожено 86 голов птицы.

В декабре 2016 года очаг гриппа выявлен на территории х. Кувичинский в Крымском районе Краснодарского края. В очаге утилизировано 600 голов павшей птицы, кроме того отчуждено и уничтожено 5 478 голов гусей и уток. Проводятся работы по выявлению и отчуждению птицы в хозяйствах граждан, проживающих в зоне риска.

В декабре 2016 года грипп птиц выявлен на отдельных участках индейководческих предприятий ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг», расположенных на территориях Красносулинского и Октябрьского районов Ростовской области. В рамках борьбы с пастереллезом птиц, было убито бескровным методом свыше 800 тысяч голов индеек. После выявления вируса гриппа на участках выращивания № 8 и № 10 ООО «Евродон» уничтожено около 221,5 тысячи голов индеек. Ветеринарной службой Ростовской области проводится вакцинация птицы против гриппа в населенных пунктах Красносулинского и Октябрьского районов.

В 2017 году выявлены новые очаги гриппа птиц.

4 января в Апшеронском районе Краснодарского края на территории биопруда ООО «Водоканал Апшеронского района» обнаружено 84 трупа лебедей, павших от гриппа, все они уничтожены сжиганием.

6 января на берегу Динского залива вблизи поста ДПС пос. Ильича обнаружено 38 трупов лебедей, павших от гриппа, все они уничтожены.

6 января при исследовании патматериала от 12 трупов разных птиц, павших в зоопарке г. Воронежа, во всех пробах выявлен геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5. Вся восприимчивая птица на территории зоопарка в количестве 176 голов уничтожена.

12 января 2017г. при исследовании в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» проб патологического материала кур, павших в ЛПХ на территории пгт. Ойсхара в Гудермесском районе Чеченской Республики, выявлен генетический материал гриппа А птиц.

В феврале 2017 г. в Московской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Очаги выявлены на двух подмосковных птицефабриках: первый находится около поселка Биокомбинат в Щелковском районе, а второй - в Сергиево-Посадском районе.

Анализ показал наличие штамма H5N8. По словам вирусологов, он не опасен для человека, но высокопатогенен для птицы.

31 марта и 1 апреля 2017 года в результате исследований помета птиц (утка одомашненная – кряква), проведенных Тульским филиалом Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории ( ФГБУ «ЦНМВЛ»), принадлежащих гражданину Черкасову В.Н. (Тульская область, Алексинский район, д. Малышево), выявлен геном вируса гриппа птиц подтипа А субтип Н9. Диагноз подтвержден ФГБУ «ВНИИЗЖ» 3 апреля 2017 года. Населенный пункт находится вблизи р. Упа и озера, что не исключает возможность заноса вируса перелетными птицами в связи с началом весенней миграции.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стала известна главная причина появления прыщей
17:32, 06 апреля 2017 Стала известна главная причина появления прыщей

С проблемой сталкивается 80-85% молодых людей

Российские ученые создали вечные пломбы
14:12, 06 апреля 2017 Российские ученые создали вечные пломбы

В основе наночастиц - оксиды металлов, обладающие антибактериальными свойствами

Урок здоровья для старшеклассниц пройдет в роддоме Владивостока
12:45, 06 апреля 2017 Урок здоровья для старшеклассниц пройдет в роддоме Владивостока

Программа действует уже 10 лет

Как уберечь ребенка от наркотиков?
17:18, 05 апреля 2017 Как уберечь ребенка от наркотиков?

Это работа психологов и представителей образовательных учреждений

Ученые развенчивают популярные мифы о химических витаминах
16:52, 05 апреля 2017 Ученые развенчивают популярные мифы о химических витаминах

Еда vs таблетки

Дневник девушки: «Главней всего погода в доме»
16:13, 05 апреля 2017 Дневник девушки: «Главней всего погода в доме»

Изменить себя за один год

Музыка может избавить от боли, - ученые
03:22, 05 апреля 2017 Музыка может избавить от боли, - ученые

Эксперимент провели на людях после операции