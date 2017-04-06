Как распространялся птичий грипп по России

До ноября 2016 года болезни в стране не было

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Россельхознадзор Приморья рассказал, как распространялся грипп птиц в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2016 году грипп птиц регистрировался в 36 странах, а высокопатогенный грипп – в 13 странах мира. В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А (H5N1) признан эндемичным. В странах Ближнего и Дальнего Востока, Центральной Азии распространены низкопатогенные вирусы Н9N2, для которых характерно генетическое разнообразие. Люди не болеют низкопатогенным вирусом гриппа.

В России в 2011-2015 годах случаев высокопатогенного гриппа птиц среди домашних и диких птиц не было зарегистрировано. Первые очаги гриппа птиц выявлены в ноябре 2016 года на территориях двух населенных пунктов в Яшалтинском районе Республики Калмыкия. Павшие 137 голов и 66 голов условно здоровой птицы в приусадебных хозяйствах граждан (куры, гуси, цесарки) были уничтожены. В декабре 2016 года режим карантина по гриппу птиц на территории Яшалтинского района был отменен.

В декабре 2016 года грипп птиц выявлен на Харабалинской птицефабрике в Астраханской области. По состоянию на 10 января 2017 года все поголовье птицы в количестве 649 226 голов убито бескровным методом и уничтожено сжиганием. В настоящее время осуществляется выявление и уничтожение реализованной продукции неблагополучной птицефабрики. Возвращено и уничтожено сжиганием 3 125,1 тысячи штук яиц, 10,1 тонны мяса птицы, 785 килограммов фарша и 319 килограммов крылышек.

В декабре 2016 года очаг гриппа птиц выявлен в ЛПХ на территории ст. Чебургольская в Красноармейском районе Краснодарского края. По состоянию на 10 января 2017 года мероприятия по ликвидации очага гриппа в ст. Чебургольская завершены, уничтожено 86 голов птицы.

В декабре 2016 года очаг гриппа выявлен на территории х. Кувичинский в Крымском районе Краснодарского края. В очаге утилизировано 600 голов павшей птицы, кроме того отчуждено и уничтожено 5 478 голов гусей и уток. Проводятся работы по выявлению и отчуждению птицы в хозяйствах граждан, проживающих в зоне риска.

В декабре 2016 года грипп птиц выявлен на отдельных участках индейководческих предприятий ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг», расположенных на территориях Красносулинского и Октябрьского районов Ростовской области. В рамках борьбы с пастереллезом птиц, было убито бескровным методом свыше 800 тысяч голов индеек. После выявления вируса гриппа на участках выращивания № 8 и № 10 ООО «Евродон» уничтожено около 221,5 тысячи голов индеек. Ветеринарной службой Ростовской области проводится вакцинация птицы против гриппа в населенных пунктах Красносулинского и Октябрьского районов.

В 2017 году выявлены новые очаги гриппа птиц.

4 января в Апшеронском районе Краснодарского края на территории биопруда ООО «Водоканал Апшеронского района» обнаружено 84 трупа лебедей, павших от гриппа, все они уничтожены сжиганием.

6 января на берегу Динского залива вблизи поста ДПС пос. Ильича обнаружено 38 трупов лебедей, павших от гриппа, все они уничтожены.

6 января при исследовании патматериала от 12 трупов разных птиц, павших в зоопарке г. Воронежа, во всех пробах выявлен геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5. Вся восприимчивая птица на территории зоопарка в количестве 176 голов уничтожена.

12 января 2017г. при исследовании в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» проб патологического материала кур, павших в ЛПХ на территории пгт. Ойсхара в Гудермесском районе Чеченской Республики, выявлен генетический материал гриппа А птиц.

В феврале 2017 г. в Московской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Очаги выявлены на двух подмосковных птицефабриках: первый находится около поселка Биокомбинат в Щелковском районе, а второй - в Сергиево-Посадском районе.

Анализ показал наличие штамма H5N8. По словам вирусологов, он не опасен для человека, но высокопатогенен для птицы.

31 марта и 1 апреля 2017 года в результате исследований помета птиц (утка одомашненная – кряква), проведенных Тульским филиалом Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории ( ФГБУ «ЦНМВЛ»), принадлежащих гражданину Черкасову В.Н. (Тульская область, Алексинский район, д. Малышево), выявлен геном вируса гриппа птиц подтипа А субтип Н9. Диагноз подтвержден ФГБУ «ВНИИЗЖ» 3 апреля 2017 года. Населенный пункт находится вблизи р. Упа и озера, что не исключает возможность заноса вируса перелетными птицами в связи с началом весенней миграции.