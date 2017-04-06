Во Владивостоке расследуют убийство краснокнижного животного, шкура которого висела в местном кафе

Выясняются обстоятельства пятилетней давности

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В одном из кафе Владивостока хранится шкура животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. По данному факту расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело по факту незаконного хранения шкуры краснокнижного медведя. В одном из заведений Владивостока обнаружена шкура убитого животного, которая, как удалось выяснить позже, принадлежала белому медведю. Дериват изъят и направлен на экспертизу.

Эксперты Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы подтвердили, что представленная особь относится к подвиду, который находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации, а также подпадает под действие конвенции СИТЕС: охота на этих животных запрещена.

Далее удалось выяснить, что владельцем шкуры была самка, которую убили около пяти лет назад. Предположительная причина смерти - огнестрельное ранение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В рамках расследования устанавливаются обстоятельства гибели животного и личности граждан, причастных к совершению экологического преступления.

Напомним, согласно законодательству РФ, незаконная добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка и продажа особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.