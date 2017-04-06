Тестирование электронных виз в ДФО начнется 1 июля

В полную силу программа может заработать 1 августа

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Тестирование системы упрощенного визового въезда на территорию Свободного порта Владивосток начнется 1 июля, а с 1 августа планируется уже массовое оформление электронных виз иностранцами. Об этом в рамках программы международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Для практической реализации упрощенного визового режима требуется технически дооборудовать пункты пропуска. Именно для этой работы соответствующих служб и ведомств отводится время между принятием закона и фактическим введением электронной визы. С 1 июля начнется тестирование пунктов пропуска. С 1 августа запланировано полное развёртывание инфраструктуры для механизма электронных виз, - сказал министр.

Над системой электронных виз сегодня работают МИД, Минвостокразвития и Минкомсвязи. Въезд будет возможен в 5 регионов ДФО, на территорию СП Владивосток: Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Сахалинская область и Чукотский АО. Чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Виза будет бесплатной.