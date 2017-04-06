Движение в центре Владивостока временно ограничат

Открытие «Велосезона-2017»

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 8 апреля, во Владивостоке состоится открытие спортивно-массового мероприятия «Велосезон-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В связи с этим будет временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде центральных улиц города.

Так, с 11 часов 00 минут до 12 часов 15 минут будут ограничены движение и парковка по улице Октябрьская от перекрестка улиц Октябрьская – Океанский проспект до перекрестка улиц Октябрьская – Алеутская.

Также с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Советская до пересечения с переулком Павленко по направлению от улицы Советская в сторону переулка Павленко;

- по переулку Павленко: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Уткинская;

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Уткинская до пересечения с улицей Семеновская;

- на участке автомобильной дороги от дома № 13 по улице Октябрьская до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Пологая: от пересечения с улицей Пограничная до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Фонтанная: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с улицей Семеновская до дома № 21 по улице Корабельная Набережная;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до дома № 1а по Океанскому проспекту;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

Объезд будет осуществляться по улицам Набережная, Тигровая, Советская, проспекту Красного Знамени, Иманская, Светланская, Пологая, Суханова, Лазо, Западная, Батарейная, Всеволода Сибирцева и Океанскому проспекту. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.