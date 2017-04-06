Во Владивостокский порт вошло судно с контрабандой

Товар изъят

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В Морском порту Владивосток таможенники обнаружили бытовую контрабанду: член экипажа судна, прибывшего в РФ из Японии под флагом Республики Того (Западная Африка), перевозил в сухом трюме незадекларированные товары народного потребления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Товар: капли глазные, витамины различных наименований, зубные щетки, а также автозапчасти (всего почти 800 предметов на сумму более 350 тысяч рублей) - изъят и передан на ответственное хранение, по результатам рассмотрения дела по статье 16.2 КоАП РФ будет принято соответствующее решение.