Урок здоровья для старшеклассниц пройдет в роддоме Владивостока

Программа действует уже 10 лет

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Школьницы Первомайского района примут участие в уроке здоровья, который проведут для них специалисты роддома № 3 Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома. Мероприятие пройдет под лозунгом «Давай поговорим» и будет посвящено не только физическому, но и душевному благополучию человека. Встреча состоится в пятницу, 7 апреля, когда во всем мире отмечается День здоровья.

Отмечается, что подобные встречи важны для подростков. В роддоме №3 уже 10 лет успешно действует программа «Здоровое поколение будущей России», неотъемлемой составляющей которой является пропаганда семейных ценностей и ведения здорового образа жизни среди учащихся старших классов.

Таким образом, общение со школьницами позволяет медикам не просто донести до них ценную информацию по вопросам сохранения здоровья, а услышать от самих девочек, что их волнует больше всего и какие темы им особенно интересны в свете их взросления.

В ходе встречи специалисты учреждения помогут юным девочкам разобраться в происходящих с ними физиологических изменениях, расскажут, на что в этой связи необходимо обращать внимание, и какой образ жизни следует считать здоровым.

Мероприятие пройдет в пятницу, 7 апреля, в конференц-зале женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3» (ул. Калинина, 55, 1-й этаж). Начало – в 11 часов.