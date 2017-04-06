Во Владивостоке продолжается запись детей в первые классы

В конце августа в школах состоятся традиционные собрания первоклашек

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Школы Владивостока продолжают запись детей в первые классы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Подать заявления в выбранную школу можно ежедневно, в будние дни и по субботам, начиная с 9 часов утра.

Для зачисления ребенка в первый класс родители должны предоставить в школу, помимо заявления, медицинскую карту ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. При подаче заявления родитель должен обязательно предъявить документы, удостоверяющие его личность.

Несколько ранее все школы Владивостока проводили дни открытых дверей. Тогда будущие первоклассники и их родители смогли посетить любое образовательное учреждение, поговорить с директорами и педагогами. Многим это помогло окончательно определиться с выбором школы.

Сегодня в краевой столице первоклашек готовы принять 79 муниципальных образовательных учреждений. Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте www.pupils.ru.

В конце августа в школах состоятся традиционные собрания первоклашек, где они познакомятся со своими первыми учителями, одноклассниками и получат все необходимые учебники.