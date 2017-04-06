Для начинающих водителей введены ограничения

Изменения вступили в силу

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Со вчерашнего дня, 5 апреля, в силу вступило постановление Правительства РФ от 24 марта 2017 года №333 «О внесении изменений в постановление Совета Министров -Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-слубжу ГАИ Приморья. Изменения коснулись водителей, стаж вождения которых составляет менее двух лет.

Теперь начинающий водитель не может буксировать другие транспортные средства. Эта миссия остается более опытным. За нарушение данной нормы грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, начинающий водитель обязан оборудовать свое транспортное средство специальным знаком. В противном случае предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Водители мопедов и мотоциклов, стаж вождения которых не достиг 2-х летнего возраста, не в праве больше перевозить пассажиров. Нарушение данной нормы предполагает наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Предполагается, что принятые решения приведут к улучшению обстановки на российских дорогах.



