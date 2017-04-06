Жительница Приморья украла дорогую сковородку в магазине

Обстоятельства устанавливаются

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Жительница Артема сделала себе подарок в виде дорогой итальянской сковородки, сообщает РИА VladNews.

Момент кражи попал в камеру видеонаблюдения. На записи видно, что женщина внимательно изучает представленный на витрине выбор в тот момент, когда в отделе находят другие покупатели.

Однако как женщина остается одна, с верхней полки она достает сковородку и кладет в себе сумку.

Стоит отметить, что комментаторы в социальных сетях предположили, что женщина делала это впервые и даже видно ее неуверенность.

А вот другие и вовсе защитили злоумышленницу, по словам очевидцев, цены на посуду в наше время очень высокие.