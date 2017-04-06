Остров Большой Уссурийский РФ и КНР освоят вместе

Соглашение находится в финальной стадии подготовки к подписанию

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Соглашение по совместному освоению острова Большой Уссурийский передано китайским партнерам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка по итогам рабочей встречи с представителями деловых и научно-исследовательских кругов КНР, прошедшей в рамках программы международного дискуссионного клуба «Валдай».

- Перспективным проектом сотрудничества РФ и КНР может стать совместное освоение острова Большой Уссурийский. Соответствующее соглашение об этом сегодня находится в завершающей стадии подготовки к подписанию между Минвостокразвития России и Государственным комитетом по развитию и реформе Китая, - сказал Галушка. - Мы передали проект соглашения нашим китайским партнерам, его подписание зависит от сроков согласования китайской стороной.

Остров Большой Уссурийский расположен на реке Амур. По острову пролегает граница между Россией и Китаем. Часть острова входит в городскую черту города Хабаровск.