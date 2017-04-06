В 10 часов вечера 5 апреля во Владивостоке неизвестный автомобилист сбил во дворе жилого дома по улице Русской,52 сбил пешехода: водитель-виновник ДТП с места наезда скрылся, а 33-летний мужчина позднее с травмой правой руки обратился за медицинской помощью. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль двигался со стороны улицы Давыдова в сторону улицы Бородинской. Пешеход шел в попутном движению транспортного средства направлении.
Автолюбитель сбил пешехода во дворе жилого дома во Владивостоке
С места ДТП виновник скрылсяВладивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
10:36, 06 апреля 2017 За незаконную рыбалку приморец лишился орудия лова
Вещдок конфискован и уничтожен
10:24, 06 апреля 2017 Приморец вырубил деревьев на 15 млн рублей
Уголовное дело направлено в суд
10:12, 06 апреля 2017 Владивостокский пристав прикинулся дворником, чтобы разыскать злостного алиментщика
Должник найден и доставлен в отдел судебных приставов
10:00, 06 апреля 2017 В Приморье зафиксировано 15 возгораний
Выявлено 102 термоточки в 15 муниципальных образованиях
09:46, 06 апреля 2017 Торговый павильон сгорел в Хороле
Обстоятельства случившегося выясняются
09:21, 06 апреля 2017 Школьник умер на уроке физкультуры в Приморье
Проводится проверка
09:16, 06 апреля 2017 Дайвер утонул в Приморье
Поисковые работы завершены