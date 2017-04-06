Автолюбитель сбил пешехода во дворе жилого дома во Владивостоке

С места ДТП виновник скрылся

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В 10 часов вечера 5 апреля во Владивостоке неизвестный автомобилист сбил во дворе жилого дома по улице Русской,52 сбил пешехода: водитель-виновник ДТП с места наезда скрылся, а 33-летний мужчина позднее с травмой правой руки обратился за медицинской помощью. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль двигался со стороны улицы Давыдова в сторону улицы Бородинской. Пешеход шел в попутном движению транспортного средства направлении.