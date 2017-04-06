Невнимательность одного из участников движения стала причиной аварии в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Уссурийск, в районе улицы Краснознаменная, 198. Водитель автомобиля марки Toyota Carina двигался по улице Краснознаменной со стороны улицы Пологой в сторону улицы Комсомольской. В районе дома № 198 по улице Краснознаменной, при проезде перекрестка, водитель не уступил дорогу автомобилю Nissan Tiida, приближавшемуся по главной дороге, спровоцировав столкновение.

В результате удара был травмирован водитель Nissan Tiida, 28-летняя женщина, пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

На момент происшествия стаж вождения водителя Toyota Carina составил 3 года, в 2016-2017 годах к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался; стаж вождения водителя Nissan Tiida – 2 года, в 2016 году автомобилистка трижды привлекалась к административной ответственности, в том числе за превышение скоростного режима.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.