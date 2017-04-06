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Во Владивостоке бесплатно раздают дачные семена

Акция проходит уже 6-й год подряд
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Валентина Хохлова уже третий год подряд семена для своей дачи не покупает, а получает в подарок от партии «Справедливая Россия». Признается, что в этом году с нетерпением ждала, когда их начнут выдавать. Сейчас женщина перебирает только что полученные пакетики. И отмечает, что в этом году ассортимент семян расширился, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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