Во Владивостоке бесплатно раздают дачные семена

Акция проходит уже 6-й год подряд

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Валентина Хохлова уже третий год подряд семена для своей дачи не покупает, а получает в подарок от партии «Справедливая Россия». Признается, что в этом году с нетерпением ждала, когда их начнут выдавать. Сейчас женщина перебирает только что полученные пакетики. И отмечает, что в этом году ассортимент семян расширился, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.