Чиновники положили на участки приморцев гектар

80 человек могут лишиться своих земель

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Большой гектар положили власти на уже имеющиеся у приморцев участки земли. Оказалось, что границы гектаров зачастую проходят прямо посреди огородов и частных домов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.