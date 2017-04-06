Большой гектар положили власти на уже имеющиеся у приморцев участки земли. Оказалось, что границы гектаров зачастую проходят прямо посреди огородов и частных домов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Чиновники положили на участки приморцев гектар
80 человек могут лишиться своих земельВладивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
12:10, 06 апреля 2017 Футболисты из детских домов и школ-интернатов встретились на всероссийских соревнованиях
Больше, чем игра
15:27, 05 апреля 2017 В Надеждинском районе осудили браконьера
Животные на миллион
14:16, 05 апреля 2017 Французский тренер и спортсмен из США показали владивостокцам, как надо играть в американский футбол
Иностранный опыт
14:24, 04 апреля 2017 Центр помощи для бездомных животных собираются построить во Владивостоке
Про животных и для животных
13:31, 04 апреля 2017 Дальнобойщики вышли на митинг во Владивостоке
Акция проходила по всей стране
12:11, 04 апреля 2017 Футбольный клуб "Луч-Энергия" в меньшинстве едва ли не обыграл астраханский "Волгарь"
Новости спорта
11:20, 04 апреля 2017 Глонасс: встреча с властями и согласованный митинг
"Потерпите, подождите!"