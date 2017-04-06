Необычное животное бегает в центре города в Приморье

Очевидцы засняли оленя на камеру мобильного телефона

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Жители города Находка заметили на дорогах города необычного гостя, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В камеру мобильного телефона проезжающих по городу водителей попало парнокопытное животное, напоминающее оленя. Млекопитающее стремительно пересекало улицы, обгоняло автомобили,а затем перебежало проезжую часть по "зебре". К слову сказать, очевидцы были крайне обеспокоены тем, чтобы животное внезапно не выбежало на оживленную трассу. Это могло бы закончиться неприятным инцидентом.

Покрасовавшись перед удивленными жителями Находки, олень поспешил скрыться в стороне лесного массива.