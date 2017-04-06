В Приморском океанариуме появились новые обитатели

Необычный подарок сделали жители края

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В поселке Ливадия местные жители поймали несколько особей рыб-лягушек и передали их в океанариум, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Сейчас новые обитатели проходят карантин. Отметим, что в океанариуме уже живет одна рыба-лягушка напротив водорослевого леса.

У рыбы - лягушки довольно необычная внешность. Кожа напоминает бульдожью: вся в мягких складках, и поверхность ее похожа на замшу или велюр. Хочется погладить ее, как собаку. Хотя вне воды рыба - лягушка далеко не презентабельна.

Сообщается, что рыбы - лягушки способны заглатывать воду, значительно увеличиваясь в размерах. Когда рыба раздувается, то напоминает мяч с хвостиком. Благодаря специальной замыкающей мышце вода не выходит из рыбы, даже если на нее нажать. Рыба сама выпускает воду и принимает обычный облик. А вот в районе грудных плавников у рыбы - лягушки есть присоска, с помощью которой она укрепляется на дне.

Особи живут вдали от суши на максимальных глубинах, а нереститься приходят к берегу. После нереста самка погибает, а самец остается охранять икру. Своей присоской он прикрепляется к камню рядом с кладкой и в течение нескольких недель отгоняет от нее рыб, морских ежей и звезд, желающих полакомиться развивающейся икрой.

Во время отливов кладки нередко обсыхают. Чтобы икринки не погибли, самцы периодически поливают их водой, которую запасают в себе.

Рыбы - лягушки достаточно капризны в содержании. Сейчас специалисты Приморского океанариума подбирают для них сбалансированный рацион.