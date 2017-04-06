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Полиция Приморья раскрыла преступление 20-летней давности

Общий ущерб превысил 900 тысяч рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудница отдела кадров одного из городских предприятий обвиненяется в совершении должностного преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Жительница города Находка,являясь сотрудником отдела кадров и достоверно зная процедуру оформления назначения пенсии по достижению пенсионного возраста, а также перечень необходимых для этого документов, еще 20 лет назад оформила пенсионную выплату на подставное лицо, предоставив гражданский паспорт и дубликат трудовой книжки гражданина. Жительница Приморья незаконно получала пенсию на протяжении 19 лет. Ущерб превысил 911 тысяч рублей.

По данному факту следственным подразделением отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное в крупном размере).

Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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