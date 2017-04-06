Собрание по проблеме улицы Шкотовской состоялось 5 апреля

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

5 апреля в пригороде Владивостока прошло собрание жителей улицы Шкотовская по вопросу разрушенной "Примводоканалом" дороги: проезжая часть до сих пор не отремонтирована подрядчиками компании, ремонт "длится" с осени 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Фонд развития города "Горожанин и гражданин".

Люди неоднократно обращались в государственные органы, прокуратуру - но до сих пор не получили ответа на вопрос, "Когда будет отремонтирована дорога и будет ли отремонтирована вообще?".

Спорная дорога является внутриквартальной - но по ней регулярно ездят фуры, и только плохое качество покрытия не дает им развивать скорость. При этом тротуара здесь нет, и пешеходы идут рядом с едущими автомобилями - а идти рядом с проезжающими длинномерами им не просто страшно - это опасно для здоровья и жизни.

Напомним, в 2013-2015 годах КГУП "Приморский водоканал" занималось прокладкой и ремонтом водопровода по улице Шкотовской. Работы были завершены, но покрытие после этого компания так и не восстановила.