Футболисты детских домов и школ-интернатов встретились на всероссийских соревнованиях. Традиционный, уже 12 чемпионат среди детей с нелегкой судьбой заглянул и во Владивосток. В нашем городе в рамках полуфинала собрались 16 сильнейших команд со всего Дальнего Востока и Сибири, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Футболисты из детских домов и школ-интернатов встретились на всероссийских соревнованиях
Больше, чем играВладивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.
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