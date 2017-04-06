Футболисты из детских домов и школ-интернатов встретились на всероссийских соревнованиях

Больше, чем игра

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Футболисты детских домов и школ-интернатов встретились на всероссийских соревнованиях. Традиционный, уже 12 чемпионат среди детей с нелегкой судьбой заглянул и во Владивосток. В нашем городе в рамках полуфинала собрались 16 сильнейших команд со всего Дальнего Востока и Сибири, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.