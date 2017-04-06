За незаконную рыбалку приморец лишился орудия лова

Вещдок конфискован и уничтожен

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Незаконно рыбачивший приморец лишился орудия лова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Инцидент произошел в Лазовском районе, в устье реки Кривая. Мужчина период нерестового хода тихоокеанских лососей осуществлял лов рыбы якорем-кошкой кустарного производства без разрешительных документов и был задержан на месте совершения правонарушения сотрудниками Федерального агентства по рыболовству Приморского Территориального Управления Росрыболовства Находкинского межрайонного отдела по контролю, надзору, охране водных биоресурсов и среды их обитания. На месте задержания у лазовского браконьера было изъято орудие лова.

Мировой судья судебного участка № 74 Лазовского судебного района, рассмотрев материалы административного правонарушения, принял решение, изъятое вещественное доказательство конфисковать и уничтожить.

После того, как исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Лазовскому району, судебными приставами были выполнены все необходимые действия, направленные на исполнение судебного решения. Якорь-кошка был конфискован и уничтожен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.