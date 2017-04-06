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Приморец вырубил деревьев на 15 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В Тернейском районе обвиняется мастер лесодобывающей компании в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, незаконная вырубка лесных насаждений осуществлена летом 2016 года по указанию фигуранта, который занимал должность мастера лесозаготовительного участка ООО «Вертикаль».

Так, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, он поручил работникам лесозаготовительных бригад этой компании произвести заготовку древесины на якобы внесенной в лесную декларацию лесосеке. В результате был причинено ущерб порядка 15 млн рублей.

В ходе следствия суд арестовал имущество юридического лица, общей стоимостью свыше 17 млн рублей.

В настоящее время дело направлен в суд для дальнейшего разбирательства.

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