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Владивостокский пристав прикинулся дворником, чтобы разыскать злостного алиментщика

Должник найден и доставлен в отдел судебных приставов
Фото: nn.by Фото: nn.by
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В межрайонном отделе судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Приморскому краю было заведено разыскное дело на приморца, который вот уже много лет уклонялся от уплаты алиментов своим сыновьям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью. Отец задолжал своим детям более 250 тысяч рублей.

Фактическое место проживания должника было неизвестно. Чтобы установить, где находится мужчина, судебному приставу по розыску пришлось примерить на себя роль соискателя на вакансию дворника в одной из управляющих компаний города Владивостока. Связано это с тем, что, по имеющейся у судебных приставов информации, приморец проживал с гражданкой, которая работает в этой компании и занимается уборкой улиц. Через нее и было решено выяснить, где скрывается разыскиваемый.

Судебный пристав по розыску пришел в управляющую компанию с целью устроиться дворником. Прежде чем приступить к сбору пакета документов, требующихся при приеме на работу, сотрудник межрайонного отдела судебных приставов захотел познакомиться с будущим коллективом. Встретившись с «коллегами», среди которых была сожительница должника, судебный пристав выяснил ее адрес проживания. Далее найти алиментщика не составило особого труда. Должник был доставлен в отдел судебных приставов по взысканию алиментных платежей по Владивостокскому городскому округу.

Выяснилось, что ранее неплательщик уже привлекался к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и отбывал наказание в виде административного ареста.На этот раз за уклонение от уплаты алиментов ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 157 УК РФ.

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