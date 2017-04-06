В Приморье зафиксировано 15 возгораний

Выявлено 102 термоточки в 15 муниципальных образованиях

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 15 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 88 человек личного состава и 27 единиц техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 7 часов утра выявлено 102 термоточки в 15 муниципальных образованиях: 4 – в Анучинском муниципальном районе, 13 – в Дальнереченском муниципальном районе, 1 – в Кировском муниципальном районе, 6 – в Красноармейском муниципальном районе, 14 – в Лесозаводском городском округе, 9 – в Михайловском муниципальном районе, 3 – в Пограничном муниципальном районе, 6 – в Пожарском муниципальном районе, 20 – в Спасском муниципальном районе, 1 – в Тернейском муниципальном районе, 1 – в Уссурийском городском округе, 5 – в Ханкайском муниципальном районе, 7 – в Хорольском муниципальном районе, 4 – в Черниговском муниципальном районе, 8 – в Яковлевском муниципальном районе. Проверяются.