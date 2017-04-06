Торговый павильон сгорел в Хороле

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Хорольского муниципального района. Горел торговый павильон, расположенный в селе Хороль на улице Городок-5.

На место происшествия прибыли огнеборцы, которые незамедлительно приступили к тушению. Проведя разведку в здании, сотруднкни ожарной охраны установили очаг возгорания - горели полки с товаром и холодильник. В связи с задымлением внутри помещения было принято решение задействовать одно звено газодымозащитной службы.

Через 5 минут пожар был локализован. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Боролись с огнём 4 человека личного состава и 2 единицы техники.