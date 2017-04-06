Осужденный совершил побег из колонии в Приморье

Ведутся розыскные мероприятия

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье в ночное время совершил побег осужденный Петров Виталий Владимирович, 1983 года рождения, отбывающий наказание в колонии-поселения КП-26, расположенной в п. Приморском Хасанского района, оставил исправительное учреждение в ночное время, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия.

Сотрудники ГУФСИН просят всех граждан оказать содействие в установлении местонахождения сбежавшего осужденного.

Приметы: рост средний, глаза голубые, волосы русые, уши оттопыренные.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Петрова В.В., то необходимо об этом сообщить в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю по телефонам: 8 (423) 2305-327, 2305-447, дежурная часть 8 (423) 2305-311, 02 или в ближайшее отделение полиции.

Отметим, что в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.