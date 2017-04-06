Во Владивостоке на острове Попова состоялся субботник

Собрано 40 мешков мусора

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В рамках проведения двухмесячника чистоты, объявленного во Владивостоке, на острове Попова 4 апреля состоялся субботник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В нем приняли участие специалисты административно-территориального управления Первомайского района и неравнодушные островитяне.

Санитарная акция состоялась в районе домов 36-46 на улице Советской. В ходе субботника было собрано 40 мешков мусора – это порядка девяти кубических метров отходов.

Также в АТУ Первомайского района отметили, что на острове Попова существует несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Несмотря на настоятельные рекомендации сотрудников отдела по работе с населением поселков Попова и Рейнеке администрации Владивостока, местные жители не заключают договор на вывоз мусора с обслуживающей организацией и продолжают вывозить отходы со своих придомовых территорий на образовавшуюся свалку.

«Несанкционированные залежи мусора – одна из проблем острова Попова. Рекомендуем местным владельцам частного сектора заключить договор с обслуживающей организацией, как это сделали собственники многоквартирных домов, – рассказали в АТУ Первомайского района. – Весь мусор обслуживающая организация собирает и вывозит морском транспортом на комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов Владивостока».

В управлении дорог и благоустройства администрации приморской столицы рассказали, что в этом году данную свалку планируется рекультивировать.